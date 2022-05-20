Москва, , 17:21 — REGNUM Наблюдаемое в России снижение цен на непродовольственные товары связано в первую очередь с «вымыванием» востребованного ассортимента и снижением спроса из-за падения располагаемых реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Рост цен Pixabay.com

«Темпы инфляции в России замедлились. Снижение цен в настоящее время наблюдается главным образом на непродовольственные товары, что связано в первую очередь с «вымыванием» востребованного ассортимента и снижением спроса из-за падения располагаемых реальных доходов населения, — сказала Воронкова. — Причем цены продолжают расти на те группы товаров, которые являются наиболее значимыми в структуре потребления. Для сравнения, в апреле в группе непродовольственных товаров первой необходимости удорожание мыла туалетного составило 12%, зубных паст — на 8%, при том что на 1,5% подешевели антисептики для рук. За пределами группы товаров первой необходимости значительным можно считать снижение цены на флеш-накопители, которое превысило 15%, или цен на электроутюги — более 11%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о замедлении темпов падения российской экономики.

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