Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 18:08 — ИА Регнум. На Васильевском острове в Санкт-Петербурге Линейный парк предлагают обустроить с возможностью своеобразных «путешествий во времени». Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Пресс-служба комитета по благоустройству Обсуждение проекта Линейного парка

Концепция, которую представила одна из команд архитекторов, заключается в размещении в парке исторических зон. Они смогут «перенести» посетителей в различные исторические периоды: от основания Петербурга к настоящему времени и даже в будущее.

И у зелёных насаждений, и у спортивных объектов с зонами отдыха будет собственная временная стилистика. Благодаря такому решению, жители и гости города смогут не только отдохнуть, но и узнать о Петербурге больше.

Отметим, что парк разместится вдоль Морской набережной на Васильевском острове. По планам проекта, территорию хотят максимально озеленить. Здесь будут места для отдыха, функциональное и декоративное освещение.