Москва, 20 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Российскую экономику спасает ее сырьевая направленность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Peggy Marco Рост экономики

«В текущей ситуации, когда очередной пакет санкций блокируют, спрос на энергоресурсы растёт, можно предположить, что спад экономики замедлится и к концу 2022 года будет не более 5%, — сказала она. — Российскую экономику сегодня спасает сырьевая направленность. Но, к сожалению, нельзя сказать, что это долгосрочный тренд. Чтобы удержать или хотя бы сохранить текущий тренд, необходимы адресные меры поддержки. С учетом того, что российская экономика была плотно встроена в торговые и финансовые цепочки, последствия санкций будут иметь долгосрочный эффект».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Светланы Демидовой, граждане РФ рискуют не только столкнуться с экономическими проблемами, но и получить сильный психологический удар из-за стремительного ухудшения качества их жизни.