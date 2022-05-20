Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последнюю неделю от клещей пострадало более 1 тыс. человек, а всего с начала сезона, который в этом году начался позже обычного из-за холодной весны, клещи покусали более 2,3 тыс. горожан, сообщили 20 мая в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

John Tann Клещ

Так, с 13 по 19 мая в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 1007 человек, в том числе 234 человека — дети до 17 лет. В черте города укусы были нанесены в 115 случаях (Пушкинский район — 40, Курортный — 20, Колпинский — 13, Приморский - 12, Выборгский - 7, по пять случаев в Красносельском и Невском, по четыре случая в Московском и Красногвардейском, три в Кировском и по одному в Петродворцовом и Калининском районах). Остальные случаи произошли с петербуржцами на территории соседней Ленобласти и в других регионах.

С нарастающим итогом с начала сезона за 2022 год в Петербурге пострадали от укусов клещей 2372 человека, в том числе 622 ребенка.

«В черте города Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года пострадало 248 человек. По укусам клещей лидируют Пушкинский район — 82 человека, Курортный район — 39, Приморский район — 26 человек, Выборгский и Колпинский районы — по 21», — отметили в пресс-службе управления, добавив, что случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, на территории Санкт-Петербурга не зарегистрировано.

С 13 по 19 мая на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 1166 клещей, положительных — четыре; на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано — 1163 клеща, положительных — 308.

«В рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге с 1 января по 19 мая привито против клещевого энцефалита 22 892 человека, в том числе 6607 детей до 17 лет»,— подытожили в Роспортебнадзоре.