Краснодар, , 17:14 — REGNUM В мошенничестве и злоупотреблении полномочиями признана виновной бывшая заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №20» поселка Степного Краснодарского края, сообщили 20 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Деньги Захар Степанов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, заведующая детсадом приняла на работу в учреждении свою знакомую. На основании заполненных заведующей табелей, ей начислялась заработная плата и премии. Однако фактически в детсаду она не работала, деньги получала директор детсада. По данным следствия, всего заведующая с 2012 по 2021 год присвоила более 900 тыс. рублей.

Кроме того с января 2018 по март 2021 года подсудимая, превышая свои полномочия, получила от подчиненных сотрудников часть начисленных им зарплат и стимулирующих выплат — на общую сумму более 260 тысяч рублей. Также установлено, что с 2018 года заведующая требовала от подчиненных сотрудников систематически передавать ей часть премий — по её заявлению, премии были якобы завышены. Подчинённые, опасаясь последствий, вынуждены были платить: с января 2018 по март 2021 года директор детсада получила от сотрудников более 260 тысяч рублей.

Суд приговорил теперь уже бывшую заведующую детсадом к наказанию в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года. Также с осуждённой взыскано 968 986 рублей материального вреда, причинённой муниципальному образованию. Приговор в законную силу не вступил.