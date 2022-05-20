Москва, , 17:14 — REGNUM Помимо проблем, вызванных ростом цен, жители крупных городов России рискуют получить психологический удар, связанный с изменением структуры привычного потребления с ее примитивизацией и падением качества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявила доцент департамента общественных финансов финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Светлана Демидова.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ключевым фактором, влияющим на реальные доходы населения, является инфляция. По данным Росстата, она составляет около 18%, но это усредненный показатель. Если посмотреть по группам населения, то граждане с более низкими доходами испытывают на себе в первую очередь продовольственную инфляцию. А цены на продукты питания более гибкие, то есть растут и снижаются гораздо быстрее. Положительную роль здесь может сыграть периферийное место жительство (малые города) и наличие подсобного хозяйства, где можно выращивать продукцию для собственного потребления. Сейчас также отмечается замедление роста цен на отдельные продовольственные товары и поливитамины, дешевеют свинина, куриное мясо, сахар, яйца», — сказала Демидова.

При этом она отметила, что на экономически активное население крупных российских городов решающее влияние оказывает непродовольственная инфляция, так как в структуре их потребления большую долю занимают расходы на дорогую одежду, гаджеты, услуги, путешествия, автомобили и тому подобное.

«Но здесь возникает еще один негативный фактор, помимо самого роста цен, это психологический удар, связанный с изменением структуры привычного потребления, а точнее с ее примитивизацией и падением качества», — добавила Демидова.

Кроме того, она добавила, что в 50% регионов показатели доходов населения к 2022 году так не вернулись к доковидному уровню.

«А в ослабленной экономике спад доходов граждан может оказаться еще более глубоким», — сказала Демидова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Мастеров предположил, что пиковый спад в российской экономике произойдет во II–III квартале 2022 года.

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