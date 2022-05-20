Москва, 20 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Помимо проблем, вызванных ростом цен, жители крупных городов России рискуют получить психологический удар, связанный с изменением структуры привычного потребления с ее примитивизацией и падением качества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявила доцент департамента общественных финансов финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Светлана Демидова.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Ключевым фактором, влияющим на реальные доходы населения, является инфляция. По данным Росстата, она составляет около 18%, но это усредненный показатель. Если посмотреть по группам населения, то граждане с более низкими доходами испытывают на себе в первую очередь продовольственную инфляцию. А цены на продукты питания более гибкие, то есть растут и снижаются гораздо быстрее. Положительную роль здесь может сыграть периферийное место жительство (малые города) и наличие подсобного хозяйства, где можно выращивать продукцию для собственного потребления. Сейчас также отмечается замедление роста цен на отдельные продовольственные товары и поливитамины, дешевеют свинина, куриное мясо, сахар, яйца», — сказала Демидова.

При этом она отметила, что на экономически активное население крупных российских городов решающее влияние оказывает непродовольственная инфляция, так как в структуре их потребления большую долю занимают расходы на дорогую одежду, гаджеты, услуги, путешествия, автомобили и тому подобное.

«Но здесь возникает еще один негативный фактор, помимо самого роста цен, это психологический удар, связанный с изменением структуры привычного потребления, а точнее с ее примитивизацией и падением качества», — добавила Демидова.

Кроме того, она добавила, что в 50% регионов показатели доходов населения к 2022 году так не вернулись к доковидному уровню.

«А в ослабленной экономике спад доходов граждан может оказаться еще более глубоким», — сказала Демидова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Мастеров предположил, что пиковый спад в российской экономике произойдет во II–III квартале 2022 года.