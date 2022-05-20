Москва, , 17:12 — REGNUM Пиковый спад в российской экономике произойдет во II–III квартале 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«В условиях фактического разрыва экономических отношений со значительным числом западных стран, ухода большого числа крупных компаний, российская экономика переживает шоки. Несмотря на активные попытки локализации производства в России, говорить о решении проблемы импортозамещения пока нельзя. Уже сейчас наблюдаются серьезные перебои в работе ряда предприятий машиностроения и других отраслей в связи с отсутствием импортных комплектующих, — сказал он. — Серьезно страдает бизнес, связанный с импортом потребительских товаров и с туристической индустрией. В этих условиях неизбежен спад производства, снижение реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, угнетение потребительского спроса».

В этих условиях, как полагает Мастеров, следует ожидать серьезного спада в российской экономике, пик которого придется на II–III кварталы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал о том, какой экономический спад ждет РФ в 2022 году.

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