Екатеринбург, , 17:09 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора собирается подать групповой иск к авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Самолёт «Уральских авиалиний» Sergey Korovkin 84

Поводом для этого стали многочисленные обращения граждан. Люди жалуются на то, что из-за массовой отмены рейсов обращаются за возвратом денежных средств, однако не получают от перевозчика ответа.

В свердловском управлении Роспотребнадзора предлагают гражданам, которые оказались в такой ситуации, присоединиться к групповому иску. Сделать это можно будет до 1 июля. Подробная информация размещена на сайте ведомства.