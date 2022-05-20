Унеча, Брянская область, 20 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. На работу строителей, ремонтировавших кровлю многоквартирного дома, пожаловалась жительница Унечи Брянской области. По словам женщины, после ремонта в одной из квартир обвалился потолок.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Фотографию разрушения в доме №18 по улице Первомайской подписчица опубликовала вечером 19 мая в социальных сетях. Автор утверждает, что рабочие халатно относились к своим обязанностям, вследствие чего начали протекать и провисать потолки, руководство компании-подрядчика игнорировало многократные жалобы жильцов.

«Итогом их работы стал обвал потолка и по счастливой случайности ребёнок, находящийся в том месте, успел убежать. Тем самым было создана реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего ребёнка. А также нанесён вред имуществу», — пишет женщина.

На публикацию обратили внимание в прокуратуре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе ведомства, начата проверка фактов, изложенных в публикации, по результатам которой будет дана оценка действиям регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.