Калуга, 20 мая, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Прокуратура Калуги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней уроженки Воронежской области. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом 20 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Arch'educ Швабра

Установлено, что зимой 2020 года подсудимая в ходе ссоры с сожителем, нанесла ему удары шваброй по голове. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимой и назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы.