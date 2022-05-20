Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на III международном транспортном фестивале SPbTransportFest представлены 40 новейших моделей автобусов и троллейбусов и другой техники российских и белорусских производителей, сообщили 20 мая в Смольном. Многие из новинок будут возить пассажиров в Северной столице уже в этом году.

gov. spb.ru Новые автобусы

На выставке инновационного транспорта на Манежной площади, которая проходит в рамках фестиваля, представлена техника, которую выпускают ведущие производители России и Беларуси — «КАМАЗ», «МАЗ», «Группа ГАЗ», «Белкоммунмаш», «Транс-Альфа» и другие.

«На выставке впервые показан автобус средней вместимости Volgabus, созданный по специальному заказу Петербурга. Он низкопольный и работает на газомоторном топливе. Машины этой модели в рамках транспортный реформы придут на замену устаревшим автобусам средней вместимости», — сказал губернатор Александр Беглов.

Напомним, что Петербург переходит на новую модель транспортного обслуживания, с использованием экологически безопасного транспорта. Поэтому на выставке представлено множество линеек электрического и газомоторного транспорта.

Как уточнили в администрации города, на фестивале состоялось сразу пять премьер, в том числе от белорусских партнёров.

«Мы заказали им большое количество автобусов на газомоторном топливе. Эти поставки должны быть осуществлены к 15 июля. Наша задача — полностью обновить городской наземный общественный транспорт, перевести его газомоторное топливо», — подытожил Беглов.

Всего российские и белорусские производили представили 40 образцов автобусов, работающих, в том числе, на альтернативных источниках энергии, троллейбусов, трамваев, грузовых автомобилей и специальной техники.