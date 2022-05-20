Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит заявил, что сделка по поглощению IT-гигантом издательской компании Activision Blizzard продвигается «достаточно быстро для приобретения такого размера». Об этом 20 мая сообщает портал PCgamesN.

Microsoft Robert Scoble

Когда журналисты задали главе Microsoft вопрос о том, о какой стадии процесса идёт речь, Смит сказал, что он находится где-то между начальным и промежуточным этапом. При этом он отметил, что это будет «долгий процесс», который компания намерена «уважать», как бы ей не хотелось его ускорить. Руководитель Microsoft добавил, что на данный момент компания не видит причин, по которым сделка с Activision Blizzard не будет закрыта примерно к середине 2023 года.

Напомним, 18 января 2022 года Microsoft объявила о приобретении Activision Blizzard. Сумма сделки оценивается в $68,7 млрд.

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