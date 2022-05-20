Лос-Анджелес, США, 20 мая 2022, 16:55 — REGNUM Студия Universal Pictures приобрела права на производство комедийного боевика под названием Shots! Shots! Shots!. Об этом 20 мая пишет Deadline.

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Gage Skidmore

По данным СМИ, главную роль в фильме исполнит Джейсон Момоа — он также выступит в качестве продюсера вместе с Джеффри Фирсоном, Дэном Линем и Джонатаном Эйрихом. Сценарий написали Мэтт Мидер и Кевин Берроуз.

Добавим, что режиссёра Shots! Shots! Shots! ещё не утвердили. Детали сюжета картины держат в секрете.

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