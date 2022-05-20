Лос-Анджелес, США, 20 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Студия Universal Pictures приобрела права на производство комедийного боевика под названием Shots! Shots! Shots!. Об этом 20 мая пишет Deadline.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

По данным СМИ, главную роль в фильме исполнит Джейсон Момоа — он также выступит в качестве продюсера вместе с Джеффри Фирсоном, Дэном Линем и Джонатаном Эйрихом. Сценарий написали Мэтт Мидер и Кевин Берроуз.

Добавим, что режиссёра Shots! Shots! Shots! ещё не утвердили. Детали сюжета картины держат в секрете.