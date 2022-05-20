Калуга, 20 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Сначала 2022 года на территории Калуги с участием пешеходов зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 28 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом 20 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Александра Мелик-Осипова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

На пешеходных переходах произошло 16 ДТП, из них семь ДТП — на регулируемых пешеходных переходах, девять ДТП — на нерегулируемых. Вызывает тревогу тот факт, что, наблюдается рост количества дорожных происшествий по вине пешеходов на 80%. Отмечается рост количества ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах на 50%. Основными причинами таких ДТП стали переход проезжей части дороги в неустановленном месте; непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах.

«В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов, а также активизации профилактической работы, направленной на предупреждение ДТП данного вида, Госавтоинспекция города Калуги с 23 по 31 мая проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание пешеход!». В рамках мероприятия сотрудники полиции уделяют особое вниманию пресечению таких нарушений Правил дорожного движения, как переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах», — отметила Александра Мелик-Осипова.