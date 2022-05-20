Курган, , 16:55 — REGNUM В Курганской области снят режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписано губернатором Вадимом Шумковым, сообщает региональный оперативный штаб.

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Режим чрезвычайной ситуации в ряде территорий Курганской области был введён 28 апреля 2022 года, затем распространился на весь регион.

На сегодняшний день угроза населённым пунктам Зауралья отсутствует. В регионе действует запрет на посещение лесов до 3 июня 2022 года в связи с сохранением высокого класса пожарной опасности. Это означает, что жителям Курганской области нельзя въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда, проводить любые виды работ в лесах. Полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ.

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