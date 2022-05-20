Казань, , 16:54 — REGNUM В Татарии проанализировали изменение средних потребительских цен за неделю (6-13 мая). Больше всего подорожали картофель, морковь и яблоки, сообщает Татарстанстат.

Цены на продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По состоянию на 13 мая стоимость 1 кг картофеля выросла на 3,31%, или 56,13 рублей, морковь подорожала на 2,27%, или 68,58 руб./кг, яблоки — 117,49 рублей (+2,11%), полукопченая колбаса — 478 рублей (+2,37%).

Снизились цены на яйца, некоторые овощи, соль и хлеб. Так, яйца подешевели на 4,97%, или 72,94 руб./десяток, капуста — на 4,1% (72,17 руб./кг), огурцы упали в цене на 3,23% (130,61 руб./кг), свекла — на 2,3% (69,48 руб./кг), соль — на 1,97% (14,22 руб./кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 1,63% (83,39 руб./кг).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в апреле 2022 года индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 18,59%. Отмечается, что потребительские товары подорожали почти на 21%, услуги — на 12%.

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