София, 20 мая 2022, 16:52 — REGNUM Рост цен на отопление в Болгарии в течение ближайших нескольких месяцев может достичь 40%. Об этом 20 мая со ссылкой на заявление министра энергетики Болгарии Александра Николова сообщает софийская газета «Факты».
По словам Николова, очередные изменения в ценовой политике отрасли вызваны резким увеличением стоимости энергоносителей на мировых рынках.
Напомним, только за последний год тарифы на тепло в Болгарии повышались трижды. При этом государственные дотации и льготы для бытовых потребителей в стране оставались на минимальном уровне.
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