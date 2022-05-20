В Болгарии прогнозируют рост цен на отопление
София, 20 мая, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Рост цен на отопление в Болгарии в течение ближайших нескольких месяцев может достичь 40%. Об этом 20 мая со ссылкой на заявление министра энергетики Болгарии Александра Николова сообщает софийская газета «Факты».
Иван Шилов ИА REGNUM
Высокие тарифы
По словам Николова, очередные изменения в ценовой политике отрасли вызваны резким увеличением стоимости энергоносителей на мировых рынках.
«Болгарскому потребителю придется подстраиваться под эти реалии, другого выхода нет».
Напомним, только за последний год тарифы на тепло в Болгарии повышались трижды. При этом государственные дотации и льготы для бытовых потребителей в стране оставались на минимальном уровне.