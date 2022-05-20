София, 20 мая, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Рост цен на отопление в Болгарии в течение ближайших нескольких месяцев может достичь 40%. Об этом 20 мая со ссылкой на заявление министра энергетики Болгарии Александра Николова сообщает софийская газета «Факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Высокие тарифы

По словам Николова, очередные изменения в ценовой политике отрасли вызваны резким увеличением стоимости энергоносителей на мировых рынках.

Александр Николов «Болгарскому потребителю придется подстраиваться под эти реалии, другого выхода нет».

Напомним, только за последний год тарифы на тепло в Болгарии повышались трижды. При этом государственные дотации и льготы для бытовых потребителей в стране оставались на минимальном уровне.