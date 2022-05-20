Дзержинск, Нижегородская область, 20 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Дзержинске из школы №26 вывели детей и сотрудников после звонка о якобы «заложенном взрывном устройстве». Об этом сообщили дзержинские СМИ 20 мая.

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По данным «Дзержинского телевидения», информация о минировании школы поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 13:25.

«На место прибыли автомобили экстренных служб, дорогу рядом со зданием перекрыли. Из здания экстренно эвакуировали 246 детей и 27 сотрудников школы. Позднее стало известно, что сообщение о минировании оказалось ложным», — уточняет портал «В городе N».