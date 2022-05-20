Магнитогорск, Челябинская область, 20 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области поваров одной из школ поймали на недовесе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Школьное питание

Также в учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Утверждённое меню не соответствовало фактическому, нарушались сроки хранения продуктов питания.

В результате директору «АО Горторг», ответственному за организацию питания в школе, было внесено представление. В отношении троих шеф-поваров завели административные дела. Каждого из них обязали уплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.