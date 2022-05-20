Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, об уходе которого из Смольного стало известно 20 мая, обладает достаточными компетенциями, чтобы заняться развитием автомобилестроительной отрасли во главе «АвтоВАЗа» в условиях санкций. Такое мнение высказал ИА REGNUM директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

Напомним, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, под чьим началом началась транспортная реформа в Северной столице, покидает пост, по данным СМИ, ради должности президента концерна «АвтоВАЗ». Официальных заявлений на этот счет пока не было, однако, как считает Дмитрий Солонников, кандидатура Максима Соколова — весьма подходящая.

«Человек, много работавший на федеральном и региональном уровнях, человек, решавший большие и сложные задачи на уровне РФ, с точки зрения «АвтоВАЗа», можно пожелать ему успехов»,— отметил эксперт, указав, что Петербург — город, где активно до недавнего времени развивалось машиностроение. Несмотря на то, что за этот блок в городе отвечал другой чиновник, транспорт и автомобилестроение непосредственно с Максимом Соколовым также были связаны.

«Производство «АвтоВАЗа» — сложнейший проект, завязанный на вопросах международных отношений, дипломатии, макроэкономики. Это не просто взять и запустить производство, а полностью перестройка всего блока. Здесь нужно будет и умение организации процессов производства, и дипломатия, и знание финансов. Компетенции Максима Соколова здесь будут очень нужны», — пояснил собеседник агентства.

Что касается Петербурга, то, уходя из Смольного, Соколов наверняка заберет с собой часть своей команды. После чего возникнет вопрос, какие люди будут работать в транспортном блоке городского правительства.

«Это вопрос согласования федерального центра, Петербурга, а также тех крупных игроков финансово-промышленных структур, которые принимают участие в жизни Северной столицы. Тут очень много центров, которые этот вопрос будут согласовывать, далеко не однозначный», — добавил собеседник агентства, напомнив, что незаменимых людей нет, кандидатуры будут предложены как из Москвы, так и из Петербурга.

Напомним, в 2012–2018 годах Максим Соколов возглавлял Минтранс России, затем работал в Группе ЛСР, с 2019 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга.