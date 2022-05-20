Москва, 20 мая 2022, 16:48 — REGNUM В России в нынешней геополитической обстановке нужно создать государственную систему защиты информации, заявил 20 мая российский президент Владимир Путин на заседании СБ РФ.
Глава государства сказал, что ждёт от своих коллег «конкретных предложений» о необходимых дополнительных шагах по обеспечению «устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления».
Читайте ранее в этом сюжете: Против России развязана война в информационном пространстве — Путин