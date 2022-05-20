Москва, , 16:48 — REGNUM В России в нынешней геополитической обстановке нужно создать государственную систему защиты информации, заявил 20 мая российский президент Владимир Путин на заседании СБ РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации».

Глава государства сказал, что ждёт от своих коллег «конкретных предложений» о необходимых дополнительных шагах по обеспечению «устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления».

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