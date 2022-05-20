Нижний Новгород, , 16:48 — REGNUM Вопрос подачи тепла в дома нижегородцев во время заморозков поднял мэр Юрий Шалабаев. Об этом градоначальник рассказал по время прямого эфира в социальных сетях 20 мая.

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«Это практически невозможно. [для подачи тепла] Потребуется порядка трех недель. Погода к этому времени уже наладится. То есть, смысла в этом нет», — заявил мэр.

ИА REGNUM напоминает, что с 20 по 24 мая местами по Нижегородской области ожидаются заморозки: в воздухе 0…-2°С, а на поверхности почвы до — 3°С.