Нижний Новгород, 20 мая, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Вопрос подачи тепла в дома нижегородцев во время заморозков поднял мэр Юрий Шалабаев. Об этом градоначальник рассказал по время прямого эфира в социальных сетях 20 мая.

Kg.mirtv.ru Батарея отопления

«Это практически невозможно. Потребуется [для подачи тепла] порядка трех недель. Погода к этому времени уже наладится. То есть смысла в этом нет», — заявил мэр.

ИА REGNUM напоминает, что с 20 по 24 мая местами по Нижегородской области ожидаются заморозки: в воздухе 0…—2°С, а на поверхности почвы до — 3°С.