Пекин, , 16:46 — REGNUM Студия HoYoverse, разработчик игры Genshin Impact, анонсировала очередное обновление. Об этом 20 мая пишет «Канобу».

Видеоигры 2022 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

Обновление 2.7 для Genshin Impact выйдет 31 мая 2022 года, а версия 2.8 — 13 июля. Как отмечает издание, в HoYoverse не уточнили, какой контент появится в обновлениях.

Ранее авторы Genshin Impact анонсировали новую игру Zenless Zone Zero. Они позиционируют проект как «городскую фэнтезийную ролевую игру», действие которой будет происходить в постапокалиптическом мегаполисе.

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