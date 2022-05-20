Пекин, 20 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Студия HoYoverse, разработчик игры Genshin Impact, анонсировала очередное обновление. Об этом 20 мая пишет «Канобу».

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

Обновление 2.7 для Genshin Impact выйдет 31 мая 2022 года, а версия 2.8 — 13 июля. Как отмечает издание, в HoYoverse не уточнили, какой контент появится в обновлениях.

Ранее авторы Genshin Impact анонсировали новую игру Zenless Zone Zero. Они позиционируют проект как «городскую фэнтезийную ролевую игру», действие которой будет происходить в постапокалиптическом мегаполисе.