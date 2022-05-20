Ярославль, , 16:45 — REGNUM Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ярославля проголосовала против изменений, которые позволили бы построить асфальтовый завод в переулке Софьи Перовской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член комиссии, депутат муниципалитета Алексей Малютин.

Департамент градостроительства мэрии Ярославля Yandex.by/maps

17 мая в Ярославле состоялись публичные слушания по этому вопросу, на которых жители проголосовали против изменений в правила землепользования и застройки. Люди опасаются, что асфальтовый завод ухудшит экологию в районе, хотя в мэрии уверяют в обратном. 20 мая вопрос был вынесен на заседание комиссии, в которую входят депутаты, архитекторы и чиновники. Комиссия поддержала мнение жителей.

«И жители, и комиссия по ПЗЗ проголосовали против изменений. Но их мнение носит рекомендательный характер. Сейчас слово за исполняющим обязанности мэра Ильёй Мотовиловым. Хотелось бы, чтобы он прислушался к мнению жителей и экспертов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Малютин.

Асфальтовый завод планировал построить на этом участке некий инвестор, которого в мэрии города не называют.

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