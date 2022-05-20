Москва, , 16:42 — REGNUM Для обеспечения технологического суверенитета России необходимо максимально быстро создать современную российскую электронную компонентную базу, заявил 20 мая президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) РФ.

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При этом он напомнил, что с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет запрещено, поэтому правительство должно в кратчайшие сроки решить этот вопрос.

«Напомню, что в соответствии с принятыми решениями с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет вообще запрещено. Таким образом, для укрепления нашего технологического суверенитета правительству необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу. Мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом. Надеюсь, что результат будет в ближайшее время», — сказал Владимир Путин.

Президент уточнил, что «нужно разработать и внедрить для этого свое технологическое оборудование, в том числе, необходимое для производства программно-аппаратных комплексов».

Кроме того, Владимир Путин призвал создавать собственные уникальные продукты, опережающие конкурентов.

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