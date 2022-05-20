Абинский район, Краснодарский край, 20 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Мост через реку Аушедз в Абинском районе Краснодарского края будет восстановлен, готовится соответствующая документация. Об этом 20 мая сообщил региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«В настоящий момент остается единственный путь из ст. Федоровской до Краснодара — через Крымск. Мост через реку Аушедз, безусловно, будут восстанавливать, сейчас готовят соответствую документацию. Контракт на проведение работ планируют заключить осенью», — уточнили в оперштабе.

По данным штаба, организовать безопасное движение по временной гравийной дороге невозможно, в связи с чем она также закрыта.

«Надо восстанавливать мост, и это — основная задача», — уточнили в оперштабе.

20 мая кубанские СМИ сообщили о разрушении ещё одного моста у районе дамбы Фёдоровского гидроузла, через реку Аушедз.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля при проведении ремонта произошло обрушение несущих конструкций Федоровского гидроузла, который обеспечивал водой рисоводческие хозяйства Красноармейского, Калининского, Абинского и частично Крымского районов Краснодарского края.