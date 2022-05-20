Волгоград, 20 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Волгоградской области за истекшие сутки 162 жителя завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в региональном оперативном штабе. Летальных исходов не зарегистрировано.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Всего в Волгоградской области подтверждено 219 930 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 211 076 человек. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 1 979 пациентов. Скончались от осложнений при инфекции 6875 жителей.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 50 новых ковид-пациентов.