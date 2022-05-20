Лос-Анджелес, США, , 16:34 — REGNUM Персонаж Соник появился в фильме «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом 20 мая пишет «Канобу».

«Соник 2 в кино» Цитата из видео «Соник 2 в кино — Русский трейлер (2022)» Youtube

Как отмечает СМИ, в фильме Соник предстал в своём первоначальном дизайне, каким его создали для картины «Соник в кино» (2020). Тогда зрители, впервые увидевшие трейлер киноленты про сверхзвукового ежа, раскритиковали его и назвали «страшным», из-за чего создателям фильма пришлось перерисовывать главного героя.

По сюжету «Чип и Дейл спешат на помощь», «страшный» Соник владеет собственной панелью на конвенции комиксов, где он пользуется своей отрицательной славой. Он также сообщает главным героям Чипу и Дейлу, что теперь фанаты любят его таким, какой он есть.

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины «Чип и Дейл спешат на помощь» состоялась 20 мая 2022 года на сервисе Disney Plus. Фильм основан на одноимённом мультсериале, который выходил в США с 1989 по 1990 год.

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