Москва, , 16:35 — REGNUM Об исполнении в полном объёме обязательств по выплатам купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения в 2026 году ($71,25 млн) и в 2036 году (€26,5 млн) сообщает 20 мая Минфин РФ.

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Министерство подтвердило, что средства для выплаты дохода по указанным выше облигациям внешних облигационных займов страны «получены платёжным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)».

По состоянию на 1 апреля 2022 г., внешний госдолг России составлял $57,143 млрд, включая задолженность по внешним облигационным займам в размере $37,26 млрд.

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