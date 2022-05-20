Москва, 20 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Количество мигрантов из Киргизии, задержанных в Россиии с наркотиками, растет — об этом со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Азиза Мадмарова сообщило 24. kg.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По словам чиновника, в 2019 году с наркотиками были задержаны 74 гражданина Киргизии, в 2020 — 150, в 2021 — уже 224.

«Наши дипломатические представительства ведут работу вместе с сотрудниками МВД и диаспоры, вопрос обсуждался с крупными российскими работодателями, выпускают просветительские ролики», — пояснил Азиз Мадмаров.