Москва, , 16:26 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали немало занимательных и любопытных историй со всех уголков России. Скульптура с кукишем, драка с использованием сома, новые праздники… Читайте самое интересное в нашей подборке.

Кукиш © CEphoto, Uwe Aranas

Центральный федеральный округ

Москва готовится установить новый рекорд. На 89-м этаже, на смотровой площадке одного из небоскребов делового центра «Москва-Сити» откроют библиотеку. Она разместится на высоте 374 метра, пишет канал «Говорит и показывает Москва», и станет самой высотной библиотекой в мире.

В Подмосковье наркоманы разрушают стены Коломенского кремля. Дело в том, что наркокурьеры прячут в стены закладки, которые потом ищут наркоманы. «И делают они это максимально неаккуратно. Из-за таких поисков, например, уже разбили белокаменный цоколь западной стены», — удивляется «Рай и мкАД».

В Тверской области лоси нашли себе новое, причем опасное развлечение: они перебегают дорогу перед автомобилями. «Бывают отпугиватели собак, кротов, птиц. Существуют ли отпугиватели лосей?» — интересуется «Страновед».

В Липецкой области гражданин искусал полицейского. Дело было в селе Новое Дубовое, где полицейские остановили машину с пьяным водителем. Автолюбитель сперва просто ругался, а потом начал драться и кусаться. Теперь 35-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Липтаун».

В Белгороде распространили необычное предупреждение. Жителям и гостям города полтора месяца надо избегать городской телебашни. Ее будут красить, причем краска может разлетаться на расстояние до трехсот метров, передает «Белгородчина».

Северо-Западный федеральный округ

В Пушкинском районе Петербурга, в поселке Шушары на месте давно запланированного парка появился большой каменный кукиш. Застройщик обещал разбить парк еще в 2018 году, но вот уже четыре года жители видят на этом месте пустырь. Теперь — с кукишем, рассказывают «Невские новости». Кукиш поставили активисты как «первый камень долгожданного благоустройства».

«Дед Помор» передает, что в Архангельске наряд Росгвардии остановил на улице двухлетнего ребенка в футболке, подгузнике и с телефоном в руке. Он самостоятельно гулял по городу. Родственников быстро нашли, но они не смогли объяснить, как малыш оказался на улице. В деле предстоит разбираться инспектору по делам несовершеннолетних.

Приволжский федеральный округ

«В любой непонятной ситуации… доставай своего сома», — пишет «Нижний №1». Поводом к шутке стала необычная потасовка в Нижнем Новгороде. Один из участников конфликта в качестве аргумента достал из пакета большого сома и замахнулся гигантской рыбиной на соперника. Выглядело эффектно и зрелищно.

«Голос торамы» пишет, что в Саранске придумали новую пиццу — квадратную. В рекламе говорится, что в ней «на четыре куска больше». Действительно, площадь квадратной коробки теперь могут заполнять на все сто процентов.

В Уфе бобер облюбовал огромную лужу, которая раскинулась около интерната в одном из районов города. Обеспокоенные жители обратились в экстренные службы с просьбой вернуть животное в привычную среду обитания. Спасатели переместили бобра в озеро Глубокое, передает Ufa_rb.

Южный федеральный округ

Двух расхитителей гробниц задержали в Новочеркасске. Они воровали на кладбище… арматуру. Для этого злоумышленники разбивали надгробия и вытаскивали из них опоры. Воришек задержали, сообщает Don Mash.

«Кубанская телега» узнала, что на Avito выставили на продажу сухогруз, который сел на мель недалеко от Геленджика и уже стал одной из достопримечательностей края. Не так давно звучали разговоры, что сухогруз скоро уберут, но вот появилось объявление о его продаже. Цена вопроса — 50 млн рублей.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ингушетии впервые отметят День ингушских башен. Затем его станут праздновать ежегодно в третью субботу мая. «Ингушетия» напоминает, что один из башенных комплексов Ингушетии стал финалистом проекта «Семь чудес России».

Уральский федеральный округ

«Лампа» рассказала, какие необычные вещи сдают в пункты приема металлолома в Екатеринбурге: наручники с мехом для постельных утех, кресты, саксофон. И, конечно, ворованные куски заборов, куски срезанных труб и запчасти от холодильников.

Сибирский федеральный округ

Суровые детские площадки в Норильске все еще лежат под снегом, пишет @сибирьмедиа. Несмотря на май… Не дождавшись помощи весны, один из родителей сам откопал качели из большого сугроба, чтобы ребенок мог покататься.

Новый праздник придумали в туристском информационном центре Омской области: День омского абрикоса. «Ну, а что? Можно. И торговцев фруктами с муниципальных рынков пригласим. Пусть в фонтане купаются», — шутит «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

На окраине Благовещенска нашли пустой гроб, который прибыл из Бангладеш. Тело, как показало расследование, уже захоронено, но гроб почему-то оказался валяться под открытым небом, пишет Аmur. life.

Магаданцев призвали на борьбу с чайками, которые начинают гнездование на крышах. Орнитологи в прошлом году насчитали на крышах две тысячи гнезд чаек. Для Магадана это слишком много и грозит нашествием чаек, которые будут орать, мусорить, забивать водостоки и воровать, передает «Смотровая вышка». Горожан просят каждый день подниматься на крышу и смотреть, не началось ли строительство гнезда. Если да, то сгребать стройматериалы веником в мешок и выбрасывать. Рано или поздно чайка улетит.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 27 мая.