Курган, , 16:26 — REGNUM В Курганской области две исполняющие обязанности начальников были утверждены в должности. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

На должность начальника управления культуры Курганской области назначена Наталья Гончаренко, которая ранее исполняла обязанности руководителя данного ведомства.

А на должность начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области назначена Елена Ситникова, с должности которой сняли приставку и. о. Она тёзка главы города Кургана.