20 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский получил звание самого влиятельного человека года по версии читателей журнала Time.

Мирослава Романенко, , 17:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский получил звание самого влиятельного человека года по версии читателей журнала Time, сообщается 20 мая на сайте журнала.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

За президента Украины проголосовали 3,3 млн человек (5%). На втором месте — руководитель Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск (3,5% голосов). На третьем — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, за которого проголосовали 3,4% читателей журнала.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Да его сейчас хоть папой в Риме назначат, лишь бы военные действия не заканчивал», — написала Tatiana.

«Как тебе такое, Илон Маск? Ты никто, а вот Зеленский — самый влиятельный человек», — с сарказмом отреагировала Elle.

«Так пусть этот влиятельный и прекратит рост цен и предотвратит голод», — добавил Artem.

«Слава его настигла, актер достиг триумфа!» — отметил «Свет».

«Зеленский — шавка американская, и не более», — не выдержал «Студент».

«Звёздный час настал! Оскар в студию! А… ещё премию мира?! Кровавый клоун счастлив. Но только это ещё не вечер… В историю он войдёт как первый после Гитлера!» — прокомментировала новость Vera G.

«А что вы хотите, когда поражение — это победа, плен — это свобода, ничтожность — это влиятельность!!! Зазеркалье! Ну его просто раскрутили, как были раскручены «Микки Маус», «Макдональдс», «Кока-кола» и т.п. Как только он исполнит свою роль, его тут же выкинут, и он уйдет в небытие», — отметила Marina.

«Независимый президент Зеленский!!! Президент, от которого ничего не зависит», — иронизирует Алексей.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот вроде самый влиятельный он, а рост цен все равно «путинским» называют», — с сарказмом добавил Power Bank.

«Да, конечно, влиятельный! Столько денег у Запада отжал!» — шутит Алекс.

«Потому что ни на что не влияет», — написал «товарищ Сухов»

«Зеленский ни одного решения не принимает самостоятельно, он вообще никаких решений не принимает. О каком влиянии идет речь?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Продовольственный кризис — «виноват Путин». Энергетический кризис — «виноват Путин». Логистический кризис — «виноват Путин». Спецоперация на Украине — «виноват Путин». А самый влиятельный человек в мире по версии Time — Зеленский», — отреагировала Лина.

«Не влиятельным, а вилятельным. Уж очень хорошо хвостом виляет перед хозяевами», — шутит Вадим.

«Угробь страну и людей, и Европа вознесет тебя до небес!» — пишет Наталья К.

«Как бы у него совсем башню не снесло от такого «успеха», — задумалась BeloglaZoVa.

«Так чего удивляетесь? Где такого ещё бы нашли, как не в «95 квартале». Положить столько людей и страну ради дядьки-маразматика из-за океана», — написал Геннадий М.

«И на что он влияет? На бюджет Америки?! Ну тогда всё верно!» — с сарказмом добавил Ахм М.

«Еще осталось титул «Мисс Вселенная» получить…» — иронизирует Вячеслав З.

«Вот ради этого Зеленский все это и начал, теперь у него есть мировая слава! Человек добился успеха, учитесь и завидуйте», — с сарказмом прокомментировал новость Алекс Б.

«Сейчас модно опускать Запад ниже Украины», — подытожил Vалентин.