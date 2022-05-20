Коркино, Челябинская область, 20 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Челябинской области администрация Коркинского муниципального района выплатит компенсацию морального вреда за нападение собаки на 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Инцидент произошёл 22 февраля. Животное укусило за ногу девочку, которая шла из школы. Суд обязал администрацию заплатить 35 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM в мае собака напала на 14-летнюю девушку из Чебаркуля. Проводится проверка.