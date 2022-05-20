Москва, 20 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Главный акционер Avito, голландская компания Prosous, уходит из России. Об этом 20 мая пишет «Коммерсантъ».

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По данным СМИ, несмотря на уход главного акционера, Avito продолжит работать как самостоятельный бизнес в РФ, а Prosous будет искать покупателя на свой российский актив или его часть. Стоимость всего сервиса предварительно оценивается в $7 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что сервис Avito был основан в 2007 году и принадлежал Prosus. В марте 2022 года сервис объявил о выделении из состава медиагруппы в самостоятельную российскую компанию, однако обещая продолжить работать в периметре Prosus.