Москва, 20 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Информационные системы в государственных органах России оказались слабо защищены. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин погружение

«Повышение защищённости информационных систем и сетей связи с государственных органах: проведённые в 2021 году проверки показали, что большинство действующих там ресурсов уязвимы для массированных атак, для деструктивного внешнего воздействия, тем более при использовании зарубежных технологий последнего поколения», — заявил Путин.