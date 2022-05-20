Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Три выживших жертвы резни в Талсе 1921 года, во время которой были убиты около 300 афроамериканцев, получили чек на $1 млн от группы филантропов, оставшихся недовольными тем, что американская система правосудия до сих пор не выплатила компенсацию. Об этом сообщает The New York Times.

Остановите расизм! Takver

Деньги получили 101-летняя Хьюз Ван Эллис, 108-летняя Виола Флетчер и 107-летняя Лесси Беннингфилд Рэндл.

Ранее президент США Джо Байден помянул жертв резни в Талсе и призвал американцев смириться с «тёмной стороной» нации и никогда не забывать об одном из самых мрачных и почти забытых актов расового насилия в США.

Южные штаты в 1920-е были местом узаконенной расовой сегрегации, факельных шествий Ку-Клукс-Клана и линчеваний. 31 мая 1921 года вооруженные толпы белых американцев вторглись в зажиточный район Гринвуд Талсы (штат Флорида), где жили темнокожие. Проходя квартал за кварталом, они уничтожали местных жителей и сжигали их дома и магазины. До 1990-х годов на обсуждение этой темы в американском обществе было наложено табу, а мемориал погибшим открыли только в 2010 году.