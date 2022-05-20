Вашингтон, 20 мая 2022, 16:57 — REGNUM Три выживших жертвы резни в Талсе 1921 года, во время которой были убиты около 300 афроамериканцев, получили чек на $1 млн от группы филантропов, оставшихся недовольными тем, что американская система правосудия до сих пор не выплатила компенсацию. Об этом сообщает The New York Times.

Остановите расизм!
Остановите расизм!
Takver

Деньги получили 101-летняя Хьюз Ван Эллис, 108-летняя Виола Флетчер и 107-летняя Лесси Беннингфилд Рэндл.

Ранее президент США Джо Байден помянул жертв резни в Талсе и призвал американцев смириться с «тёмной стороной» нации и никогда не забывать об одном из самых мрачных и почти забытых актов расового насилия в США.

Южные штаты в 1920-е были местом узаконенной расовой сегрегации, факельных шествий Ку-Клукс-Клана и линчеваний. 31 мая 1921 года вооруженные толпы белых американцев вторглись в зажиточный район Гринвуд Талсы (штат Флорида), где жили темнокожие. Проходя квартал за кварталом, они уничтожали местных жителей и сжигали их дома и магазины. До 1990-х годов на обсуждение этой темы в американском обществе было наложено табу, а мемориал погибшим открыли только в 2010 году.