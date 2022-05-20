Луганск, , 16:19 — REGNUM Ещё два бойца казачьего отряда «Дон» имени Архистратига Михаила погибли в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Союзе казаков-воинов России и зарубежья 20 мая.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Два казака-связиста погибли 6 мая в Харьковской области. Отряд остался без связи. Казаки отправились на выполнение боевой задачи по восстановлению связи, оперативно выполнили её, но во время боя были обнаружены врагом и погибли.

Казаки представлены к государственным наградам посмертно.