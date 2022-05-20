Москва, , 16:18 — REGNUM Многие важнейшие объекты в России остаются без адекватных систем информационной безопасности. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужно самым серьёзным образом и постоянно, что называется, в режиме реального времени, совершенствовать и донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, от которых напрямую зависит обороноспособность нашей страны, стабильное развитие экономики и социальной сферы», — заявил Путин.

«Обращаю внимание, что до сих пор на трети подобных объектов нет структурных объектов по защите информации. Между тем, мы уже не раз говорили о том, что такие подразделения должны быть созданы максимально оперативно, а в их состав — включены профильные специалисты, которые знают отраслевую специфику», — указал он.