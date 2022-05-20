София, , 16:17 — REGNUM По меньшей мере, пять железнодорожных вагонов серьезно повреждены в депо «Надежда» столицы Болгарии Софии в результате сильного пожара. Об этом 20 мая сообщает БТВ.

Пожар Pixabay.com

По некоторым данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в системе подъездного пути. Огонь быстро распространился на подвижной состав.

На место происшествия выехали несколько расчетов огнеборцев. В данный момент они локализовали пожар.

Жертв нет. Ведется расследование обстоятельств инцидента.