София, 20 мая, 2022, 16:17 — ИА Регнум. По меньшей мере, пять железнодорожных вагонов серьезно повреждены в депо «Надежда» столицы Болгарии Софии в результате сильного пожара. Об этом 20 мая сообщает БТВ.

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По некоторым данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в системе подъездного пути. Огонь быстро распространился на подвижной состав.

На место происшествия выехали несколько расчетов огнеборцев. В данный момент они локализовали пожар.

Жертв нет. Ведется расследование обстоятельств инцидента.