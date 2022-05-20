Ташкент, 20 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Выгоды, которые принес экономический рост в Узбекистане в последние два десятилетия, не распределялись обширным образом на все слои населения. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка «На пути к процветающему и инклюзивному будущему».

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Низкие темпы роста занятости и заработных плат — главная проблема, она остается в числе насущных проблем развития страны. С 2010 года около двух третей экономического роста генерировалось путем повышения размеров запасов капитала и стоимости экспортируемой сырьевой продукции, например, золота и природного газа. Несмотря на то, что показатель производства добавленной стоимости в пересчете на одного работника за этот период вырос на 50%, почти полностью это увеличение было узко сконцентрировано в добывающей и обрабатывающей промышленности», — говорится в докладе.

Подчеркивается, что в течение более чем двух десятилетий рост производительности труда в таких отраслях, как сельское хозяйство и сфера услуг, где работает основная часть населения страны, был разительно ниже, чем в других странах региона Европы и Центральной Азии.

«Доля труда в национальном доходе Узбекистана в 2017 году составляла лишь 41%, что намного ниже, чем средний показатель по региону, оставляющий 55%, и, скорее всего, впоследствии эта доля еще более снизилась», — говорится в документе.

Подчеркивается, что создание новых рабочих мест было пренебрежимо малым: лишь 6% от общего роста ВВП на душу населения в 2010 и 2019 году достигнуто за счет повышения занятости.