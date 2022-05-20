Ереван, , 16:14 — REGNUM Начальник центра министерства обороны Армении по правам человека Геворк Мартиросян принял прибывшую в Ереван делегацию от минобороны Грузии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В ходе встречи обсудили укрепления армяно-грузинского сотрудничества в сфере обороны, а также обмен опытом в сфере укрепления нравственности военнослужащих», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что грузинскую делегацию пригласили в Военный институт им. Вазгена Саркисяна. Там они ознакомились с обучающей программой по укреплению кодексу проведения в вооружённых силах.