Париж, 20 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным институтам статистики и экономических исследований (INSEE), число новых предприятий во Франции сократилось на 2,5% в апреле после роста на 1,7% в марте, сообщает Le Figaro.

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В апреле во Франции создали 85 597 компаний, в том числе 51 447 микропредприятий. Общее количество компаний, созданных за последние 12 месяцев, увеличилось на 2,1% в годовом исчислении.

Создание индивидуальных предпринимателей «значительно снизилось» на 7,8% за последние 12 месяцев, и эта тенденция ускорилась за последние три месяца. Точно так же создание микропредприятий «резко снижается» за последние три месяца (-5,8%). В сумме по всем категориям за последние три месяца количество созданных предприятий сократилось на 3% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В 2021 году Франция зарегистрировала исторический рекорд, приблизившись к одному миллиону новых предприятий.