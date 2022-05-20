София, , 16:11 — REGNUM На заводе по производству удобрений «Неохим» в городе Димитровград (юго-восток Болгарии) был зафиксирован выброс в атмосферу оксида азота. Об этом 20 мая передает БТВ.

Атмосфера

По предварительным данным, инцидент произошел в одном из цехов после прорыва предохранительного клапана на химической установке. Согласно сообщениям независимых источников, в настоящее время воздух в районе аварии загрязнен, а над одним из корпусов наблюдается облако оранжевого цвета.

Другой информации нет.

Руководство «Неохима» отказывается от каких-либо комментариев по этому поводу.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.